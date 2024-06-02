يارا تتلقى مفاجأة مميزة بمناسبة عيد ميلادها

تلقت الفنانة اللبنانية يارا مفاجأة رائعة، من طاقم عملها الجديد، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف الأول من يونيو/ حزيران.





وحرص طاقم العمل على الاحتفال بهذه المناسبة، أثناء تصوير يارا فيديو كليب أغنيتها الجديدة داخل الاستديو الخاص الذي افتتحته، ووثقت الفنانة هذه الأجواء الرائعة مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام".







ونشرت يارا مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص أمام قالب الحلوى الممتلئ بالشموع، وسط غناء طاقم العمل لها أغنية "عيد الميلاد"، وكتب على القالب: عيد ميلاد سعيد يارا.







وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة، لافتة إلى أنها تقصدت تصوير الفيديو كليب يوم ميلادها، كاتبة: سعيدة جدا إنو عم صور كليب أغنيتي اللبنانية الجديدة أول مرة باستديو التصوير الخاص فيني وبشركتي، وتقصدت انو يكون نهار عيد ميلادي وشكرا لفريق العمل على هي المفاجأة الحلوة.