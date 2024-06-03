تطورات جديدة في قضية الاعلامية حليمة بولند

وكانت المباحث الجنائية في الكويت ألقت القبض على حليمة بداية شهر أيار الماضي بعد أيام من اختفائها، ووقعت حليمة في كمين أعده رجال الأمن في منطقة العدان، حيث استدرجوها إليه.

وأحيلت حليمة إلى السجن المركزي من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها، والذي يقضي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية تقدر بـ 2000 دينار كويتي.