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تطورات جديدة في قضية الاعلامية حليمة بولند
تطورات جديدة في قضية الاعلامية حليمة بولند
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تطورات جديدة في قضية الاعلامية حليمة بولند

فن

2024-06-03 | 04:24
تطورات جديدة في قضية الاعلامية حليمة بولند
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Aljadeed
تطورات جديدة في قضية الاعلامية حليمة بولند

قررت ​محكمة الاستئناف الكويتية تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من الإعلامية الكويتية حليمة بولند،​على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة "التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف".

وكانت المباحث الجنائية في الكويت ألقت القبض على حليمة بداية شهر أيار الماضي بعد أيام من اختفائها، ووقعت حليمة في كمين أعده رجال الأمن في منطقة العدان، حيث استدرجوها إليه.

وأحيلت حليمة إلى السجن المركزي من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها، والذي يقضي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية تقدر بـ 2000 دينار كويتي.

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