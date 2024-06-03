مرام علي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ماري وجمالهما يلفت الأنظار

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A post shared by Maram Ali - مرام علي MA (@maramaliofficial)
A post shared by Maram Ali - مرام علي MA (@maramaliofficial)
تصدر اسم الفنان السوري عبد المنعم عمايري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه الأخير خلال خلال ظهوره في برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC والتطرق في حديثه إلى زوجته السابقة الفنانة السورية أمل عرفة .
قررت محكمة الاستئناف الكويتية تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من الإعلامية الكويتية حليمة بولند،على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة "التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف".
تصدر اسم ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا محركات البحث والتريند بعد ان تعرضت للسرقة خلال تواجدها في العاصمة باريس.