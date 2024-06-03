مرام علي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ماري وجمالهما يلفت الأنظار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية مرام علي مع شقيقتها الإعلامية السورية ماري علي بمناسبة عيد ميلادها ووشبههما الجمهور ببعضهما

وفي التفاصيل نشرت مرام علي صورا مع شقيقتها ماري على حسابها عبر انستغرام بعيد ميلاد ها وقد شاركت أجواء الإحتفال مع متابعيها، وأطلّت هي وشقيقتها بإطلالة جذابة تشبه "الأميرات"، حيث ارتدت مرام فستانا قصيرا باللون الاصفر نسقت معه مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا أمام كتفيها، أما شقيقتها ماري فقد ارتدت فستانا لامعا، ورفعت شعرها الكيرلي.



وأعربت الفنانة مرام علي عن حبها العميق لشقيقتها ماري، وكتبت لها بكلمات مؤثرة: عيد ميلاد سعيد يا توأم الروح.



وقد لفتت شقيقة مرام أنظار الجمهور، فالبعض منهم لم يكن يعرفها وقد أشادوا بجمالها وتمنوا لها أطيب التمنيات.