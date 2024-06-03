الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عبد المنعم عمايري يعترف بحبه لـ أمل عرفة بعد انفصالهما وهذا شرطه للزواج
عبد المنعم عمايري يعترف بحبه لـ أمل عرفة بعد انفصالهما وهذا شرطه للزواج
A-
A+

عبد المنعم عمايري يعترف بحبه لـ أمل عرفة بعد انفصالهما وهذا شرطه للزواج

فن

2024-06-03 | 08:02
عبد المنعم عمايري يعترف بحبه لـ أمل عرفة بعد انفصالهما وهذا شرطه للزواج
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبد المنعم عمايري يعترف بحبه لـ أمل عرفة بعد انفصالهما وهذا شرطه للزواج

تصدر اسم الفنان السوري عبد المنعم عمايري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه الأخير خلال خلال ظهوره في برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC والتطرق في حديثه إلى زوجته السابقة الفنانة السورية أمل عرفة .

وفي التفاصيل، تحدث عبد المنعم عمايري عن سبب عدم زواجه مجدداً بعد انفصاله عن أمل عرفة، وأرجع السبب إلى فشله في إيجاد فتاة تشبهها، مؤكداً أنه ما زال يحمل حبها بالرغم من انفصالهما منذ وقت طويل.
وقال عمايري ، إنه لم يقدم على خطوة الزواج خوفاً من تدمير عائلته وانتشار الخلافات والنزاعات بينهم، إلا أنه لن يمانع الزواج في حال وجد فتاة تشبه أمل عرفة في كل شيء.
وعلق: "ما زال لها في قلبي رواسب حب.. والمشكلة لا يوجد نسخة ثانية منها".
وتابع الفنان السوري أن ما يجمعه بأمل ليس فقط بناته، بل علاقة صداقة قوية يتخللها ثقة متبادلة وحب الخير، إذ يحرص الثنائي على دعم بعضهما البعض وتبادل النصائح والخبرات، إضافةً إلى حل مشاكل أولادهما.

اقرأ ايضا في فن

شكران مرتجى ترد على انتقادات مسلسل لعبة الحب.. هذا ما قالته
09:51

شكران مرتجى ترد على انتقادات مسلسل لعبة الحب.. هذا ما قالته

تحدثت نجمة مسلسل "لعبة حب" الفنانة السورية شكران مرتجى، وقالت إن المسلسل محطة نجاح في حياتها الفنية، في الوقت الذي أكّدت فيه أنها ليست من الممثلين الذين تُفصَّل لهم أدوار على قياسهم.

09:51

شكران مرتجى ترد على انتقادات مسلسل لعبة الحب.. هذا ما قالته

تحدثت نجمة مسلسل "لعبة حب" الفنانة السورية شكران مرتجى، وقالت إن المسلسل محطة نجاح في حياتها الفنية، في الوقت الذي أكّدت فيه أنها ليست من الممثلين الذين تُفصَّل لهم أدوار على قياسهم.

أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح
09:51

أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح

عبر الفنان اللبناني صبحي توفيق، عن حزنه لوفاة أحد أفراد فرقته الموسيقية نديم فرح، الذي فارق الحياة على المسرح، خلال إحيائه حفلا غنائيًا في منطقة البترون بشمال لبنان، مساء الجمعة.

09:51

أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح

عبر الفنان اللبناني صبحي توفيق، عن حزنه لوفاة أحد أفراد فرقته الموسيقية نديم فرح، الذي فارق الحياة على المسرح، خلال إحيائه حفلا غنائيًا في منطقة البترون بشمال لبنان، مساء الجمعة.

مرام علي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ماري وجمالهما يلفت الأنظار
06:17

مرام علي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ماري وجمالهما يلفت الأنظار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية مرام علي مع شقيقتها الإعلامية السورية ماري علي بمناسبة عيد ميلادها ووشبههما الجمهور ببعضهما

06:17

مرام علي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ماري وجمالهما يلفت الأنظار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية مرام علي مع شقيقتها الإعلامية السورية ماري علي بمناسبة عيد ميلادها ووشبههما الجمهور ببعضهما

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024