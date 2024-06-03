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أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح
أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح
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أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح

فن

2024-06-03 | 09:51
أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح
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Aljadeed
أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح

عبر الفنان اللبناني صبحي توفيق، عن حزنه لوفاة أحد أفراد فرقته الموسيقية نديم فرح، الذي فارق الحياة على المسرح، خلال إحيائه حفلا غنائيًا في منطقة البترون بشمال لبنان، مساء الجمعة.

وفي التفاصيل، قال صبحي توفيق خلال حديث خاص لـ"فوشيا"، إن ما حدث بمثابة كابوس لا يزال يرافقه منذ وفاة نديم من دون سابق إنذار.

وأضاف الفنان أنه علم من الأشخاص المقربين منه أنه يعاني مرض السكري ومشكلة في أحد صمامات القلب، لكنهم أجمعوا على أنه لم يكن يعاني أي عوارض صحية قبل بدء الحفل.

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