أول تعليق من صبحي توفيق بعد وفاة عازف بحفله على المسرح

وفي التفاصيل، قال صبحي توفيق خلال حديث خاص لـ"فوشيا"، إن ما حدث بمثابة كابوس لا يزال يرافقه منذ وفاة نديم من دون سابق إنذار.

وأضاف الفنان أنه علم من الأشخاص المقربين منه أنه يعاني مرض السكري ومشكلة في أحد صمامات القلب، لكنهم أجمعوا على أنه لم يكن يعاني أي عوارض صحية قبل بدء الحفل.