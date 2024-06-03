شكران مرتجى ترد على انتقادات مسلسل لعبة الحب.. هذا ما قالته

تحدثت نجمة مسلسل "لعبة حب" الفنانة السورية شكران مرتجى، وقالت إن المسلسل محطة نجاح في حياتها الفنية، في الوقت الذي أكّدت فيه أنها ليست من الممثلين الذين تُفصَّل لهم أدوار على قياسهم.

وفي التفاصيل، خرجت شكران عن صمتها وردّت على الانتقادات التي طالت فريق عمل المسلسل من بطولة معتصم النهار، أيمن رضا،ونور علي وغيرهم) بـ"المبالغة في تقديم الكوميديا"، بأن "فنّ المبالغة هو نوع من أنواع الدراما"

وقالت في تصريحات لـ صحيفة الراي الكويتية "إن الديالكتية والغروتيسك هما نوعان من أنواع الكوميديا وهما موجودان دائماً، ولكن هناك شخصيات تتحمّل هذا النوع، وشخصيات أخرى لا تتحملها".

وتابعت شكران مرتجى : " هذا نوع من أنواع الدراما، ولكنه ليس مبالَغة في التمثيل. الشخصية التي يقدّمها الممثل قد تتطلب منه أن يؤديها بهذه الطريقة. وهناك مُخْرِج ومدرّب أداء، ولو أنهما لم يجدا أن طريقة أدائنا صحيحة لأوقفانا ولم يسمحا بالاستمرار في استعمال الأداء نفسه.

وكشفت الفنانة السورية شكران مرتجى أن مشاركتها في مسلسل لعبة حب المقتبس من الدراما التركية جاءت عن طريق الصدفة، موضحة أنها بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "زقاق الجن"، وصلها عرضُ للمشاركة في المسلسل بالصدفة.