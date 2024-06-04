وفاة نجمة العشق الممنوع بعد 10 أيام من دخولها المستشفى وهذه أبرز أعمالها

غيب الموت اليوم الثلاثاء بطلة مسلسل العشق الممنوع الفنانة التركية فاطمة كارانفيل عن عمر ناهز 72 عاما، بعد نحو 10 أيام من دخولها غرفة العناية المركزة باحد المستشفيات، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وفي التفاصيل، أعلن أصلي إسلام أوغلو وكيل كارانفيل، خبر وفاة الفنانة التي اشتهرت بدورها في المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع"، وأعمال سينمائية أخرى.

وكتب أوغلو، في منشور عبر "إنستغرام": "لقد فقدنا الممثلة العزيزة فاطمة كارانفيل ونعلن ببالغ الحزن وفاة واحدة من فنانات السينما والمسرح التركي المحترمات، التي شاركت في العديد من المشاريع الناجحة وحازت العديد من الجوائز".

ورأى أصلي إسلام أن فاطمة كارانفيل "لم تكن مثالًا فقط في التمثيل، لكنها كانت أيضًا مثالًا في الأناقة والجد والإنسانية، لذا نشعر بحزن عميق لهذا الخسارة المؤلمة".

وتمنى وكيل الفنانة "من الله أن يتغمدها برحمته"، معزيا أسرتها وجميع محبيها ومختتما منشوره بعبارة: "لن ينطفئ نورها أبدًا، ستستمر في اللمعان في قلوبنا، وفي عالم الفن، ولتكن روحها في الجنة".