ناصيف زيتون يتفاخر على المسرح أمام والدته ويوجه لها رسالة مؤثرة

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
لا يزال خبر طلاق الفنانة المصرية نيللي كريم من مواطنها لاعب الإسكواش هشام عاشور يتصدر اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
غيب الموت اليوم الثلاثاء بطلة مسلسل العشق الممنوع الفنانة التركية فاطمة كارانفيل عن عمر ناهز 72 عاما، بعد نحو 10 أيام من دخولها غرفة العناية المركزة باحد المستشفيات، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.
لا يزال الحديث عن حفل زفاف الفنانة اللبنانيّة سارة ابي كنعان وزوجها الفنان اللبناني وسام فارس مستمراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصةٍ أن الاحتفال كان بحضور عددٍ كبير من نجوم الفن والمشاهير.