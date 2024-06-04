تفاصيل تُكشف عن سبب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار الفنانين على حسابها عبر انستغرام السبب الحقيقي لطلاقهما وكتبت: "كشف مصدر مقرب أن خلافات نشبت بين الثنائي والتي استمرت لمدة ستة أشهر ما أدى إلى حدوث الطلاق بينهما".

وتابعت الصفحة: "وأوضح المصدر أن هذه الخلافات كانت تتركز حول تصرفات هشام عاشور تجاه نيللي كريم مما خلق توترا في العلاقة بينهما على الرغم من جهود الثنائي لإنقاذ زواجهما خلال اللجوء إلى عدة جلسات لتحفيز العلاقة الزوجية".