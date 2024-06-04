تفاصيل تُكشف عن سبب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار الفنانين على حسابها عبر انستغرام السبب الحقيقي لطلاقهما وكتبت: "كشف مصدر مقرب أن خلافات نشبت بين الثنائي والتي استمرت لمدة ستة أشهر ما أدى إلى حدوث الطلاق بينهما".
وتابعت الصفحة: "وأوضح المصدر أن هذه الخلافات كانت تتركز حول تصرفات هشام عاشور تجاه نيللي كريم مما خلق توترا في العلاقة بينهما على الرغم من جهود الثنائي لإنقاذ زواجهما خلال اللجوء إلى عدة جلسات لتحفيز العلاقة الزوجية".
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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للفنان السوري ناصيف زيتون مع والدته خلال احياء حفله الأخير في المانيا.
غيب الموت اليوم الثلاثاء بطلة مسلسل العشق الممنوع الفنانة التركية فاطمة كارانفيل عن عمر ناهز 72 عاما، بعد نحو 10 أيام من دخولها غرفة العناية المركزة باحد المستشفيات، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.
لا يزال الحديث عن حفل زفاف الفنانة اللبنانيّة سارة ابي كنعان وزوجها الفنان اللبناني وسام فارس مستمراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصةٍ أن الاحتفال كان بحضور عددٍ كبير من نجوم الفن والمشاهير.