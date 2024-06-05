جيجي وبيلا حديد تتبرعان بمبلغ ضخم للشعب الفلسطيني

وأعلن وكيل أعمال بيلا حديد، عن تضامنها وشقيقتها مع الشعب الفلسطيني، قائلًا إنهما تبرّعتا بمبلغ إجمالي قدره مليون دولار لمساعدة المجموعات التي تدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.وأضاف وكيل أعمال عارضة الأزياء، أنه من المقرر توزيع الأموال بين 4 منظمات، هي: "شفاء فلسطين، وصندوق إغاثة أطفال فلسطين، والمطبخ المركزي العالمي، بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين".من جهتها، شكرت منظمة "شفاء فلسطين"، بيلا وجيجي حديد، اللتين تبرّعتا بسخاء للمنظمة من أجل غزة، وفق قولها، مشيرة إلى أن التبرع يشكل مساهمة كبيرة في جهود المساعدات الإنسانية في غزة.