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نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل خطوبتهما
نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل خطوبتهما
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نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل خطوبتهما

فن

2024-06-05 | 09:40
نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل خطوبتهما
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Aljadeed
نانسي عجرم تفاجئ عروسين في حفل خطوبتهما

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، امس، حفل خطوبة مميز في مصر، حيث فاجأت العروسين وخلقت أجواء رائعة وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الحماسية، التي رقص على انغامها العروسين واقربائهما واصدقائهما، الذين راحوا يرددون كلمات الأغنيات التي حفظوها عن ظهر قلب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحل توثق الأجواء المميزة، اذ كان لافتا مقطع فيديو يظهر والد العروس وهو يرقص مع نانسي عجرم ويردد كلمات اغنياتها، اذ علق المتابعون بالقول: "ابو العروسة قام يرقص مع نانسي وحافظ الأغنية.. الجمال كله بهذا المقطع، كلهم حافظين ومستمتعين بأعظم هيت واشهر أغنية رومانسية وكيف حابينها وفرحانين فيها .. وكيف نانسي محافظة خلال اكثر من ٢٠ سنة انها تكون اسم ثابت وأساسي بمصر .. نانسي عجرم اسطورة حقيقية".
 

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