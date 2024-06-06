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فهرية أفجان تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها بوراك أوزجفيت وقالب الحلوى بلفت الأنظار
فهرية أفجان تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها بوراك أوزجفيت وقالب الحلوى بلفت الأنظار
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فهرية أفجان تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها بوراك أوزجفيت وقالب الحلوى بلفت الأنظار

فن

2024-06-06 | 07:06
فهرية أفجان تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها بوراك أوزجفيت وقالب الحلوى بلفت الأنظار
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Aljadeed
فهرية أفجان تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها بوراك أوزجفيت وقالب الحلوى بلفت الأنظار

احتفلت الممثلة التركية فهرية أفجان بعيد ميلادها الثامن والثلاثين برفقة زوجها الممثل التركي بوراك أوزجفيت وطفليهما كرم وكاران، في أجواء عائلية هادئة.

وفي التفاصيل،  شاركت فهرية صورةً على حسابها خاصية القصص القصيرة عبر "إنستغرام"، أطلت فيها إلى جانب أفراد أسرتها الصغيرة، بينما تقف أمام كعكة عيد ميلاد مميزة، ووراءها مجموعةٌ من البالونات باللونين الأرجواني والفضي.

ولفتت تلك الكعكة، أنظار متابعيها، لا سيما وأنها جاءت على شكل غرفةٍ، تزينت بصور العائلة، جلست فيها مجسماتٌ تشير إلى أفراد العائلة الأربعة.

وأرفقت فهرية أفجان الصورة بتعليقٍ جاء فيه: لقد كان أكثر أعياد الميلاد أهمية في حياتي.. كل أصدقائي وأحبائي وعائلتي الكبيرة للغاية.. شكرًا لكم جميعا على أمنياتكم الكريمة.

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