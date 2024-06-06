نادين الراسي تثير الجدل في احدث ظهور لها

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
كتبت الفنانة اللبنانية اليسا، تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة".
لا زال اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف بـ "الشامي" يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد اطلاق أغنيته الجديدة "خدني"، وهي باللهجة المصرية
أبهرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الجمهور بأدائها المميز لأغنية "ألف ليلة وليلة"، لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، على طريقة الفنانة هيفاء وهبي.