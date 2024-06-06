نادين الراسي تثير الجدل في احدث ظهور لها

وقد اثارت نادين الجدل بسبب اطلالتها وملابسها التي اعتبرها البعض جريئة، إذ ارتدت "كروب توب" سوداء اللون كشفت عن بطنها وتنورة طويلة تتميز بفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث عبر البعض عن اعجابهم بإطلالة نادين، فيما انتقدها البعض الاخر وقال إن هذه الاطلالة جريئة جدا غير لائقة للمناسبة، بل هي أشبه بثياب البحر.