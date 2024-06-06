لقاء مؤثر يجمع الشامي بعائلته في مطار بيروت بعد غياب

لا زال اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف بـ "الشامي" يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد اطلاق أغنيته الجديدة "خدني"، وهي باللهجة المصرية

ونشرالشامي اليوم فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عر انستغرام توثق لحظة وصوب والدته ووالده إلى المطار بيروت، وتأثر الفنان اسوري بشكل كبير عند لقائهما.

وكتب الشامي لـ والده في الفيديو: "طلعت قد كلامي بيي ولميت شملنا والله يديمك فوق راسي". بينما توجه لولدته وكتب لها: "تركتك بأبشع وأسوأ الظروف رجعتي لاقتيني الشامي يا ام الشامي .. الله يديم عليكي الصحة والعافية يا عيوني"، ثم نشر صورة وكتب: " ولسا أحلامي وأهدافي ما خلصو".