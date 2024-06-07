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الشامي يلتقي بوالديه بعد غياب طويل وفيديو مؤثر يوثق اللحظة
الشامي يلتقي بوالديه بعد غياب طويل وفيديو مؤثر يوثق اللحظة
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الشامي يلتقي بوالديه بعد غياب طويل وفيديو مؤثر يوثق اللحظة

فن

2024-06-07 | 04:56
الشامي يلتقي بوالديه بعد غياب طويل وفيديو مؤثر يوثق اللحظة
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Aljadeed
الشامي يلتقي بوالديه بعد غياب طويل وفيديو مؤثر يوثق اللحظة

أعلن الفنان السوري، عبد الرحمن فواز المعروف بـ"الشامي"، إعادة لم شمله بوالده ووالدته بعد غياب دام 12 عامًا، حيث وثق أجواء اللقاء المؤثر مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام.

وظهر الشامي وهو يتوجه بحماس للقاء والده حيث عانقه بحرارة وقبله، معربا عن سعادته الكبيرة لتمكنه من لم شمل العائلة، والإيفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه، قائلاً في تعليق: "طلعت قد كلامي يا بيي، ولميت شملنا والله يديمك فوق رأسي".
هذا وشارك الشامي مقطع فيديو آخر يوثق لقاءه بوالدته، التي عانقته بحرارة وقبلته، وأرفق الفيديو بأغنيته الخاصة "بلاكي"، معلقا بالقول: "تركتك بأبشع وأسوأ الظروف، رجعتي لقيتيني الشامي يا أم الشامي، الله يديم عليكي الصحة والعافية يا عيوني".

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