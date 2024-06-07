الشامي يلتقي بوالديه بعد غياب طويل وفيديو مؤثر يوثق اللحظة

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A post shared by . (@alshami_fan18)
A post shared by . (@alshami_fan18)
شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضها للملاحقة من قبل اشخاص مجهولي الهوية، حيث سيطرت عليها مشاعر الخوف والرعب.
احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، بعيد زواجها الأول من زوجها كميل ابي خليل، ضمن أجواء رومانسية سيطر عليها الحب خلال وجودهما في اسبانيا.
كتبت الفنانة اللبنانية اليسا، تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة".