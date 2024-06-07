ماريتا الحلاني تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها من كميل ابي خليل

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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضها للملاحقة من قبل اشخاص مجهولي الهوية، حيث سيطرت عليها مشاعر الخوف والرعب.
أعلن الفنان السوري، عبد الرحمن فواز المعروف بـ"الشامي"، إعادة لم شمله بوالده ووالدته بعد غياب دام 12 عامًا، حيث وثق أجواء اللقاء المؤثر مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام.
كتبت الفنانة اللبنانية اليسا، تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت فيها: "لا يد أعلى من يد الله.. لا سلطة أعلى من سلطة الحق والقانون والعدالة".