ماريتا الحلاني تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها من كميل ابي خليل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ ماريتا وزوجها، تظهر لقطة رومانسية لهما حيث كان يقبّلها، معبرا عن حبه الكبير لها، بينما كانت علامات السعادة والحب واضحة عليها.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، اذ انهالت التعليقات التي أشادت بالعلاقة المميزة التي تربط ماريتا بزوجها والحب الكبير بينهما، وتمنى المتابعون لها حياة مليئة بالحب والفرح.