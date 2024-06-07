مجهولون لاحقوا نادين الراسي وهي تفقد اعصابها: جايين يقتلوني!

وفي التفاصيل، ظهرت نادين في مقطع فيديو وهي تقول إنها لاحظت ان هناك سيارة مع زجاج حاجب للرؤية، تلاحقها فظنّت ان هناك اشخاص يريدون أذيتها، فما كان منها الا ان استدرجتهم الى مكان سكنها، لتكتشف انهم من معجبيها ومحبيها ويريدون التقاط صورا معها، لتدخل بنوبة ضحك هستيرية.