مجهولون لاحقوا نادين الراسي وهي تفقد اعصابها: جايين يقتلوني!
شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضها للملاحقة من قبل اشخاص مجهولي الهوية، حيث سيطرت عليها مشاعر الخوف والرعب.
وفي التفاصيل، ظهرت نادين في مقطع فيديو وهي تقول إنها لاحظت ان هناك سيارة مع زجاج حاجب للرؤية، تلاحقها فظنّت ان هناك اشخاص يريدون أذيتها، فما كان منها الا ان استدرجتهم الى مكان سكنها، لتكتشف انهم من معجبيها ومحبيها ويريدون التقاط صورا معها، لتدخل بنوبة ضحك هستيرية.