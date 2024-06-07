إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد

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A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)
A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)
خطفت عارضة الأزياء نور عريضة، الأنظار بعد أن شاركت الجمهور عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية للغاية، من دون أي مكياج أو فلتر للتجميل.
قبلت الممثلة المصرية منى زكي، اعتذار اليوتيوبر أحمد وجيه، بعدما وجَّه إليها عبارات السب والقذف على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".
أثارت النجمة البربادوسية ريهانا، قلق محبيها في أحدث ظهور لها برفقة حبيبها، مغني الراب الأميركي أساب روكي، وذلك بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض تلميحًا لعدم رغبتها في طرح ألبومها الجديد بعد غياب دام 6 سنوات.