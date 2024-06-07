إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد

وفي التفاصيل، اختارت النجمة المصرية ارتداء فستانٍ مكشوف الأكتاف باللون الروز اللامع، تميز بفتحات من الجانبين وشقٍ طويل يكشف عن ساقها.وفور مشاركتها تلك الصور عبر خاصية "ستوري" على حسابها عبر "إنستغرام"، هاجمها عدد كبير من متابعيها، معتبرين أن إطلالتها جريئةٌ جدًا لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع بداية أيام العشر من ذي الحجة.