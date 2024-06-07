الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد
إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد
A-
A+

إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد

فن

2024-06-07 | 11:00
إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إطلالة حلا شيحة تعرضها للانتقاد

تعرضت النجمة المصرية حلا شيحة لموجةٍ من الانتقادات، بعد مشاركتها مجموعة من الصور لها التقطتها أثناء حضورها حفل زفاف زميلتها النجمة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

وفي التفاصيل، اختارت النجمة المصرية ارتداء فستانٍ مكشوف الأكتاف باللون الروز اللامع، تميز بفتحات من الجانبين وشقٍ طويل يكشف عن ساقها.
وفور مشاركتها تلك الصور عبر خاصية "ستوري" على حسابها عبر "إنستغرام"، هاجمها عدد كبير من متابعيها، معتبرين أن إطلالتها جريئةٌ جدًا لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع بداية أيام العشر من ذي الحجة.

اقرأ ايضا في فن

نور عريضة تنشر صورة حديثة لها بدون مكياج والجمهور يتفاعل
11:10

نور عريضة تنشر صورة حديثة لها بدون مكياج والجمهور يتفاعل

خطفت عارضة الأزياء نور عريضة، الأنظار بعد أن شاركت الجمهور عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية للغاية، من دون أي مكياج أو فلتر للتجميل.

11:10

نور عريضة تنشر صورة حديثة لها بدون مكياج والجمهور يتفاعل

خطفت عارضة الأزياء نور عريضة، الأنظار بعد أن شاركت الجمهور عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية للغاية، من دون أي مكياج أو فلتر للتجميل.

منى زكي تقبل اعتذار "يوتيوبر" أساء إليها
10:23

منى زكي تقبل اعتذار "يوتيوبر" أساء إليها

قبلت الممثلة المصرية منى زكي، اعتذار اليوتيوبر أحمد وجيه، بعدما وجَّه إليها عبارات السب والقذف على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".

10:23

منى زكي تقبل اعتذار "يوتيوبر" أساء إليها

قبلت الممثلة المصرية منى زكي، اعتذار اليوتيوبر أحمد وجيه، بعدما وجَّه إليها عبارات السب والقذف على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".

ما حقيقة اعتزال ريهانا الغناء؟
10:01

ما حقيقة اعتزال ريهانا الغناء؟

أثارت النجمة البربادوسية ريهانا، قلق محبيها في أحدث ظهور لها برفقة حبيبها، مغني الراب الأميركي أساب روكي، وذلك بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض تلميحًا لعدم رغبتها في طرح ألبومها الجديد بعد غياب دام 6 سنوات.

10:01

ما حقيقة اعتزال ريهانا الغناء؟

أثارت النجمة البربادوسية ريهانا، قلق محبيها في أحدث ظهور لها برفقة حبيبها، مغني الراب الأميركي أساب روكي، وذلك بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض تلميحًا لعدم رغبتها في طرح ألبومها الجديد بعد غياب دام 6 سنوات.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024