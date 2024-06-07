نور عريضة تنشر صورة حديثة لها بدون مكياج والجمهور يتفاعل

خطفت عارضة الأزياء نور عريضة، الأنظار بعد أن شاركت الجمهور عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية للغاية، من دون أي مكياج أو فلتر للتجميل.

