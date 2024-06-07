نور عريضة تنشر صورة حديثة لها بدون مكياج والجمهور يتفاعل

View this post on Instagram
A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)
A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)
تعرضت النجمة المصرية حلا شيحة لموجةٍ من الانتقادات، بعد مشاركتها مجموعة من الصور لها التقطتها أثناء حضورها حفل زفاف زميلتها النجمة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.
قبلت الممثلة المصرية منى زكي، اعتذار اليوتيوبر أحمد وجيه، بعدما وجَّه إليها عبارات السب والقذف على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".
أثارت النجمة البربادوسية ريهانا، قلق محبيها في أحدث ظهور لها برفقة حبيبها، مغني الراب الأميركي أساب روكي، وذلك بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض تلميحًا لعدم رغبتها في طرح ألبومها الجديد بعد غياب دام 6 سنوات.