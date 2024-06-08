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ما حقيقة وفاة وفاء موصللي بعد تعرضها لأزمة قلبية؟
ما حقيقة وفاة وفاء موصللي بعد تعرضها لأزمة قلبية؟
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ما حقيقة وفاة وفاء موصللي بعد تعرضها لأزمة قلبية؟

فن

2024-06-08 | 05:41
ما حقيقة وفاة وفاء موصللي بعد تعرضها لأزمة قلبية؟
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Aljadeed
ما حقيقة وفاة وفاء موصللي بعد تعرضها لأزمة قلبية؟

تصدر اسم الممثلة السورية وفاء موصللي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مجموعة اخبار عن وفاتها إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة.

وفي اول تعليق لها على هذه الانباء، قالت وفاء موصللي في اتصال هاتفي مع موقع "فوشيا" إنها تلقّت الكثير من الاتصالات للاطمئنان على صحتها ممن قرأوا تلك الشائعة، مضيفة أنها لا تخاف من هذه الشائعات، ولكنها تعتبرها أذى حقيقياً لا سيما لابنتها وإخوتها المسافرين، إذ "من الممكن أن تُشكل لهم صدمة".
وتابعت: "عشت حالة قلق على ابنتي لأنها كانت في ساعات عملها، ولم أستطع التواصل معها مباشرة"، لتوجه الممثلة السورية كلامها لمروجي هذه الشائعات بالقول: "التهوا بحالكم وحياتكم ومعيشتكم، ولا تجعلوا مصدر أموالكم حراماً عن طريق جمع مشاهدات لهذه الأخبار الكاذبة".
هذا وقد اعتبرت وفاء موصللي أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يملكون الإحساس والتأثر بالغير، خاصة أن ما يحصل على أرض الواقع في غزة كبير جدا، وعوضا عن تأثرهم بذلك، "يلاحقون التفاهات" على حد وصفها.
من جهتها، نفت نقابة الفنانين السوريين، ما جرى تداوله من أنباء عبر منصات "السوشيال ميديا" حول وفاة الفنانة وفاء موصللي إثر نوبة قلبية، مؤكدة أن الممثلة السورية بـ"ألف خير"، وأن أي مصدر لهذه الأخبار من خارج النقابة فهو غير حقيقي.
 

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