عمرو دياب يصفع معجبًا أمام الجميع.. فيديو يوثق ما حصل

عمرو دياب كل حفلة او فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة واهانة للناس لدرجة انه بقى بيضرب المعازيم في الافراح بالقلم !

وبعدين ده بيغني playback مش لايف يعني لا صوت ولا اخلاق لسه بتجيبوه في افراح ليه بجد ؟؟! pic.twitter.com/a5Lf5AocHP — Rody (@rodaina1__) June 8, 2024

ويُظهر الفيديو محاولات "المُعجب" تجاوز المحيطين بـ عمرو دياب لالتقاط صورة "سيلفي" معه، وعند اقترابه منه قام بشدّه من بدلته، ما أثار غضب عمرو دياب الذي صفع المعجب على وجهه أمام الحضور، وأكمل الغناء من دون أن يلتفت إليه، ليتولى أحد المرافقين لـ عمرو دياب إبعاد المعجب.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، وسط انتقادات حادة لـ عمرو دياب وتعاطف كبير مع المعجب.