عمرو دياب يصفع معجبًا أمام الجميع.. فيديو يوثق ما حصل
أثار الفنان المصري عمرو دياب، استياءً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق صفعه شخصا أراد التقاط صورة تذكارية معه، بينما كان هو يغني في إحدى الحفلات، الامر الذي عرّضه لانتقادات حادة، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها عمرو دياب بهذا التصرف.
ويُظهر الفيديو محاولات "المُعجب" تجاوز المحيطين بـ عمرو دياب لالتقاط صورة "سيلفي" معه، وعند اقترابه منه قام بشدّه من بدلته، ما أثار غضب عمرو دياب الذي صفع المعجب على وجهه أمام الحضور، وأكمل الغناء من دون أن يلتفت إليه، ليتولى أحد المرافقين لـ عمرو دياب إبعاد المعجب.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، وسط انتقادات حادة لـ عمرو دياب وتعاطف كبير مع المعجب.