هذه أمنية راغب علامة في عيد ميلاده

موقع "فوشيا" طلب من راغب علامة أن يختار أمنية جديدة يتمناها ليبدأ بها عامه الجديد، فقال "أتمنى أن يسود العدل في هذا العالم، لو ساد العدل لن يكون هناك ظالم ولا مظلوم، أعظم شيء في الحياة هي أن تكون عادلة".بدورهما، نجلا راغب علامة، خالد ولؤي، حرصا على الاحتفال بعيد ميلاد والدهما، حيث نشر الأول عبر خاصية الستوري على حسابه عبر إنستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو تجمعهما، مرفقة بتعليقات تعبر عن تقديره ومحبته الكبيرة له.وكتب على إحدى الصور: "عيد ميلاد سعيد لمحبوبي، أحبك أكثر مما تتوقع"، وكتب على أخرى: "أفضل الأوقات هي التي أقضيها برفقتك".