قصة مؤثرة ترويها نادية الزعبي لأول مرة على الهواء: استسلمت للموت!

حلت الاعلامية الأردنية نادية الزعبي ضيفة على برنامج كتاب الشهرة في موسمه الخامس الذي يقدمه علي ياسين على الجديد، حيث مرا سوياً على أبرز مراحل حياتها الشخصية من الطفولة وحتى اليوم بالإضافة إلى أبرز محطات مسيرتها الإعلامية الناجحة.

