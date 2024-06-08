قصة مؤثرة ترويها نادية الزعبي لأول مرة على الهواء: استسلمت للموت!
حلت الاعلامية الأردنية نادية الزعبي ضيفة على برنامج كتاب الشهرة في موسمه الخامس الذي يقدمه علي ياسين على الجديد، حيث مرا سوياً على أبرز مراحل حياتها الشخصية من الطفولة وحتى اليوم بالإضافة إلى أبرز محطات مسيرتها الإعلامية الناجحة.
الانطلاقة كانت من مرحلة الطفولة، إذ تحدثت نادية الزعبي بكل صراحة عن طفولتها وعلاقتها بوالدها والمراحل التي أثرت بها حتى عمرها الحالي. بالاضافة الى مرورها بأزمة نفسية صعبة ولجوئها إلى طبيب نفسي.
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