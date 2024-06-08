عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
حلت الاعلامية الأردنية نادية الزعبي ضيفة على برنامج كتاب الشهرة في موسمه الخامس الذي يقدمه علي ياسين على الجديد، حيث مرا سوياً على أبرز مراحل حياتها الشخصية من الطفولة وحتى اليوم بالإضافة إلى أبرز محطات مسيرتها الإعلامية الناجحة.
حلت الاعلامية الأردنية نادية الزعبي ضيفة على برنامج كتاب الشهرة في موسمه الخامس الذي يقدمه علي ياسين على الجديد.
احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، أمس، بعيد ميلاده الـ62، في حفل مميز بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.