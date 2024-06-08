عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى

تستضيف الإعلامية تيما زلزلي، النجم العربي الكبير عابد فهد، في حلقة خاصة واستثنائية لمناسبة عيد الأضحى المبارك، يُطلّ فيها عابد فهد بفائضٍ من السحر والشغفِ.



وفي الحلقة، يُطلق عابد فهد العنان لفرحه ولجرعات غير قليلة من الدموع، كما يستعيد لأول مرة مشوار حياته بنجاحاته ومشقّاته، ويغوص في قصص وأسرار شخصية وعائلية ومهنية من الزواج الى المرض، وما بينهما من إنجازات أبهرت الملايين من المشاهدين .

"مشوار الحياة" يُعرض في أول ليلة من عيد الأضحى، على شاشة "الجديد".