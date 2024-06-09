نانسي عجرم تشوّق جمهورها في تركيا لحفلها المنتظر: استعدّوا!

وقد شاركت نانسي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الخاص بالحفل وهو من تنظيم "ستارز أون بورد"، إذ أرفقته بتعليق عبرت من خلاله عن حماسها الشديد للقاء جمهورها في مركز مؤتمرات إسطنبول - قاعة الحربية، والاستمتاع معهم على أنغام أجمل أغنياتها الحماسية المميزة.وقالت نانسي في تعليق باللغة الإنكليزية، بما معناه: "استعدوا.. ليلة رائعة بانتظاركم".وتفاعل المتابعون ومحبو نانسي بشكل واسع مع المنشور، معبرين عن حماسهم الشديد لهذا الحفل، حيث لفت البعض الى انهم سارعوا إلى حجز تذاكرهم خصوصا انهم ينتظرون هذا الحفل منذ مدة طويلة، ليستمتعوا مع فنانتهم المفضلة بأجمل أغنياتها الحماسية والتي تشعل من خلالها الأجواء.