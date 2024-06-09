باميلا الكيك تثير الجدل بكلامها: بدي نضف الوسط الفني وهذا ما قالته عن ماغي بو غصن

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك حالة من الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة خلال اطلالتها ضمن بودكاست "عندي سؤال" الذي يقدمه الاعلامي اللبناني محمد قيس عبر قناة ومنصة المشهد حيث تحدثت في عن حياتها ومسيرتها الفنية ، وعن شهرتها التي حققتها في مجال التمثيل، وعن رأيها بالممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

وفي التفاصيل، تحدثت باميلا الكيك عن الصلح الذي تم بينها وبين الفنانة ماغي بوغصن، حيث قالت أنها أدركت منذ وقت قصير أن ماغي لديها شغف أن تكون موجودة على التلفاز.

وتابعت باميلا الكيك: "البنت شغوفة وأنا أحترمها لهذا الشغف الموجود لديها وأنا أقنعتني".

كما ردت على سؤال ما إذا كان رأيها بماغي أصبح هكذا بعد الصلح إذ قالت :"أبداً من قبل، ولا أحد منكم يعلم سبب الخلاف و على أي مسلسل".

كما أشارت إلى أنه في كل مقابلة هناك اسم نادين نسيب نجيم وماغي بوغصن حيث تطلب دائماً عدم التطرق بالحديث عنهما، مضيفةً:"لأن السؤال لن يكون غير الاصطياد بالمياه العكرة، ولن يحمل أي إيجابية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من المقابلة وانتشر بشكل واسع، حيث قالت باميلا: "بدي نضف الوسط الفني"، وتفاعل الجمهور مع كلامها وجاءت التعليقات علىالشكل التالي: "نضفي حالك بالأول" والبعض الآخر قال: "اخدة حبة النرجسية شكلها".