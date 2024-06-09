أول تعليق من جميلة عوض بعد زفافها: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة

وجهت الممثلة المصرية جميلة عوض رسالة بعد أيام من حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ الذي أقيم في القلعة التاريخية بالقاهرة، كما وثقت صورًا جديدة من المناسبة السعيدة عبر حسابها في "إنستغرام".