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أول تعليق من جميلة عوض بعد زفافها: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة
أول تعليق من جميلة عوض بعد زفافها: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة
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أول تعليق من جميلة عوض بعد زفافها: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة

فن

2024-06-09 | 07:17
أول تعليق من جميلة عوض بعد زفافها: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة
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Aljadeed
أول تعليق من جميلة عوض بعد زفافها: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة

وجهت الممثلة المصرية جميلة عوض رسالة بعد أيام من حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ الذي أقيم في القلعة التاريخية بالقاهرة، كما وثقت صورًا جديدة من المناسبة السعيدة عبر حسابها في "إنستغرام".

وفي التفاصيل، قالت جميلة في رسالتها: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذي شعرت به في يوم زفافنا. بالأمس تحقق حلمي بأن أكون وسط عائلتي وأصدقائي الأمر الذي أحدث فرقاً كبيراً. كما لو كانت قصة خيالية من طفولتي".

وتابعت جميلة:" وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، ورفيق روحي أحمد بجانبي ومحاط بعائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد من رموز الفن والإعلام. لقد كانت ليلتنا أكبر من حلم حلمته يوماً، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر الذي لا يمكن للمرء إلا أن يتمناه في أحلامه".

A post shared by Jamila Awad جميلة عوض (@jamilaawad)


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