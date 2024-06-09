أول تعليق من جميلة عوض بعد زفافها: لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة

وفي التفاصيل، قالت جميلة في رسالتها: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذي شعرت به في يوم زفافنا. بالأمس تحقق حلمي بأن أكون وسط عائلتي وأصدقائي الأمر الذي أحدث فرقاً كبيراً. كما لو كانت قصة خيالية من طفولتي".
وتابعت جميلة:" وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، ورفيق روحي أحمد بجانبي ومحاط بعائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد من رموز الفن والإعلام. لقد كانت ليلتنا أكبر من حلم حلمته يوماً، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر الذي لا يمكن للمرء إلا أن يتمناه في أحلامه".
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A post shared by Jamila Awad جميلة عوض (@jamilaawad)
حرّر الفنان المصري عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي صفعه على وجهه،في حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي.
أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك حالة من الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة خلال اطلالتها ضمن بودكاست "عندي سؤال" الذي يقدمه الاعلامي اللبناني محمد قيس عبر قناة ومنصة المشهد حيث تحدثت في عن حياتها ومسيرتها الفنية ، وعن شهرتها التي حققتها في مجال التمثيل، وعن رأيها بالممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.
شوّقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومحبيها في تركيا، لحفلها المنتظر يوم 21 حزيران/يونيو الحالي، في مدينة إسطنبول، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.