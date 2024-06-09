بعد صفعه لشاب مصري.. عقوبة عمرو دياب قد تصل لسنة حبس مع غرامة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فقي الساعات القليلة الماضية بمقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يصفع أحد الشباب المصريين في حفلة عرس .
وتقدم الشاب ببلاغ للنائب العام لرد اعتباره والحصول على تعويض جراء التعب النفسي والجسدي الذي أصابه جراء هذا الاعتداء ، إضافة للسخرية الشديدة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وبحسب نشطاء عبر مواقع التواصل ومتخصصين في الحقوق ، فإن عقوبة الفنان عمرو دياب قد تصل لسنة سجن وغرامة مالية كتعويض للشاب بعد الاعتداء بالصفع أمام الناس بالحفل .