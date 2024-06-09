كريستينا صوايا تكشف تفاصيل جديدة عن سرقتها في باريس

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A post shared by Next_OTVLebanon (@nextotv)
A post shared by Next_OTVLebanon (@nextotv)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فقي الساعات القليلة الماضية بمقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يصفع أحد الشباب المصريين في حفلة عرس .
حرّر الفنان المصري عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي صفعه على وجهه،في حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي.
وجهت الممثلة المصرية جميلة عوض رسالة بعد أيام من حفل زفافها على المونتير أحمد حافظ الذي أقيم في القلعة التاريخية بالقاهرة، كما وثقت صورًا جديدة من المناسبة السعيدة عبر حسابها في "إنستغرام".