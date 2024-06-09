كريستينا صوايا تكشف تفاصيل جديدة عن سرقتها في باريس

خرجت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا عن صمتها وتحدثت عن تفاصيل جديدة حول حادثة تعرّضها للسرقة في العاصمة الفرنسيّة باريس، وقالت إنّها كانت تسير على الطريق، ففاجأها أحد الأشخاص المسرعين، وسرق منها المال الذي كان داخل حقيبة يدها