اول ظهور علني لـ ابنة رحمة رياض من زوجها الكسندر علوم

و تعمد ألكسندر عدم الكشف عن وجه ابنته بالطريقة التي حملها بها، وعلق قائلاً: "قلبي بين يدي... اللهم لك الحمد، أشكر الله على كل شيء في حياتي، أنا فعلاً ممتن".
يذكر ان رحمة وألكسندر علوم كانا قد أعلنا عن ولادة ابنتهما الأولى في 26 مارس الماضي من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث كشفت عن اسمها "عالية".
كما شاركت رحمة حينها صورة لابنتهما بين يديها ويدي زوجها، وعلقت: "الحمدلله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى 'عالية'، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا".
View this post on Instagram
A post shared by ALEXANDER ULOOM (@uloom)
A post shared by ALEXANDER ULOOM (@uloom)
تطل الإعلامية المصرية ريهام سعيد لأول مرة، بعدما اثارت قضيتها الجدل، عبر الاعلام اللبناني بحلقة استثنائية من كتاب الشهرة السبت 9:30 مساءً عبر قناة الجديد، بالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.
كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان قبل عشر سنوات، وسبب إخفاء الأمر عن الجمهور، والوسط الإعلامي.
لايزال اسم الممثلة اللبنانية والممثل وسام فارس يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اعلنا زواجهما.