اول ظهور علني لـ ابنة رحمة رياض من زوجها الكسندر علوم

و تعمد ألكسندر عدم الكشف عن وجه ابنته بالطريقة التي حملها بها، وعلق قائلاً: "قلبي بين يدي... اللهم لك الحمد، أشكر الله على كل شيء في حياتي، أنا فعلاً ممتن".
يذكر ان رحمة وألكسندر علوم كانا قد أعلنا عن ولادة ابنتهما الأولى في 26 مارس الماضي من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث كشفت عن اسمها "عالية".
كما شاركت رحمة حينها صورة لابنتهما بين يديها ويدي زوجها، وعلقت: "الحمدلله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى 'عالية'، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا".
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A post shared by ALEXANDER ULOOM (@uloom)
A post shared by ALEXANDER ULOOM (@uloom)
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