جيسي عبدو تتغزل بزوجها مفيد الرفاعي وصورة رومانسية تجمعهما

وعلقت على الصورة بقولها: My One and Only.""
كما نشرت جيسي فيديو أثناء وجودها في اليونان، حيث ظهرت في الفيديو وهي ترتدي فستانًا أخضر قصيرًا بدون أكمام وتسير بجانب حوض السباحة.
View this post on Instagram
A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo)
A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo)
شاركت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازارمع جمهورها اجواء تمضيتها عطلتها الصيفية مع اصدقائها.
اثار الممثل السوري دريد لحام ضجة واسعة عقب تصريحاتها عن حالته المادية وعن تأثره بالأوضاع التي تعيشها سوريامنذ أكثر من عشر سنوات.
تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تمازح عروسين خلال احيائها حفل زفافاهما.