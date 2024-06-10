جيسي عبدو تتغزل بزوجها مفيد الرفاعي وصورة رومانسية تجمعهما

شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة عبر حسابها على تطبيق انستغرام، تظهر فيها مع زوجها المنتج مفيد الرفاعي، الذي تزوجته سراً قبل أن تعلن عن ذلك في مقابلة صحافية.



