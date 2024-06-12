قرار مفاجئ من ليلى عبد الله بعد الكشف عن علاقتها بـ جو جوناس

وفاجأت ليلى عبد الله الجمهور في اول قرار لها بعد الفضيحة المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ قررت ان تقوم بالغاء خاصية التعليقات.

كما وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة مجموعة من الصور للمثلة اللبنانية ليلى عبدالله المقيمة في دولة الكويت، رفقة المغني الأمريكي جو جوناس في أثناء نزهةٍ شاطئية.

وتحت عنوان “ليلى عبدالله تواعد جو جوناس”، انتشرت كثيرًا من الصور للثنائي بوضعياتٍ مختلفة أبرزها وهما يسبحان معًا، بينما تحتضنه في صورةٍ أخرى.

وعلى الرغم من أن بعض الصور لم تكن واضحة، بيد أن ما يؤكد وُجود الثنائي معًا هو قيام كلاهما بمشاركة صورٍ خاصةٍ بهما كل واحدٍ على حدة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مع الإشارة إلى المكان وهو “one&only aesthesis” الذي يصف نفسه بأنه ملاذ ساحلي ساحر يحتفل بالعصر الذهبي للريفيرا الأثينية.