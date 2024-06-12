بعد عمرو دياب فنان مصري شهير يهاجم معجبا.. وهذا ما فعله !

فقد تداول مستخدمو تطبيق “تيك توك” مقطع فيديو ظهر به النبوي وهو ينفعل على معجب حاول تصويره خلال تواجده في العرض الخاص لأحدث أعماله فيلم “أهل الكهف”، وانفعل النبوي على المعجب، وقام بدفع يده الممسكة بالكاميرا قائلاً: “أنا ممكن أستأذنك متصورنيش”.
كما تعرض لموقف آخر أزعجه خلال حضوره العرض الخاص، حيث ظهر في مقطع فيديو آخر وهو في قاعة العرض، عندما قام أحد المعجبين بإمساك ذراعه وهو ينظر للجهة الأخرى، الأمر الذي أفزعه وجعله يعلق على الموقف بانفعال.
وقال خالد النبوي منزعجًا: “إنتو حصل لكم إيه؟ ليه لازم كده مع الناس، مكانتش كده قبل كده”.
@akheralahdath بعد ڤيديو #عمرو_دياب ♬ الصوت الأصلي - akheralahdath
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