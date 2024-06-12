سعد لمجرد يثير الجدل في أحدث ظهور.. اطلالته الغريبة حديث الجمهور

ومن المعروف أن إطلالات سعد المجرد خارجة عن المألوف بالعادة، وبعيدة عن الإطلالات الروينية الكلاسيكية، حيث أن لديه ستايله الخاص الذي يلقى الإعجاب من الكثيرين وبالمقابل لا يلقى الإهجاب من عدد كبير من الناس، حيث أنه لا يتناسب مع أذواقهم.
View this post on Instagram
A post shared by ️مجلة مشاهير المغرب ️ ️️ (@et_maroc.officiel)
A post shared by ️مجلة مشاهير المغرب ️ ️️ (@et_maroc.officiel)
من جديد، تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب منصات مواقع التواصل الاجتمامي والمواقع الاخبارية بعد اعلان خطوبتها من خارج الوسط الفني.
لم تكد تمضي أيام قليلة على واقعة صفع الفنان عمرو دياب معجباً أراد التقاط صورة معه حتى تكرر الموقف مع الفنان خالد النبوي مرتين في العرض الخاص لفيلم “أهل الكهف” الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.
لا يزال اسم الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله يتصدر التريند والعناوين بعد انتشار صور وهي بوضع غير أخلاقي مع النجم الأميركي جو جوناس.