سعد لمجرد يثير الجدل في أحدث ظهور.. اطلالته الغريبة حديث الجمهور

ومن المعروف أن إطلالات سعد المجرد خارجة عن المألوف بالعادة، وبعيدة عن الإطلالات الروينية الكلاسيكية، حيث أن لديه ستايله الخاص الذي يلقى الإعجاب من الكثيرين وبالمقابل لا يلقى الإهجاب من عدد كبير من الناس، حيث أنه لا يتناسب مع أذواقهم.