اول ظهور لـ خطيب شيرين عبد الوهاب بعد اعلان ارتباطهما وشيرين تكشف موعد الزفاف

وفي تفاصيل جديدة حول الموضوع، قالت شيرين عبد الوهاب في تصريح خاص لموقع القاهرة 24، إن خطيبها رجل من خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أنه لا يحب الظهور الإعلامي وفضل إخفاء هويته عن الإعلام، مؤكدة أنها احترمت قراره بعدم ظهوره.

في سياق متصل، أوضحت شيرين ، أنها تعيش قصة حب مع خطيبها الجديد، على أن تحتفل بعقد قرانها قريبا، مؤكدة أنها ستعلن عن الموعد في الوقت المحدد.

من جهته، كان قد أعرب خطيب شيرين عبد الوهاب، في تصريح ايضا لـ القاهرة 24، عن سعادته الكبيرة بتهنئة حسام حبيب بخطوبتهما، مؤكدة إنه تصرف نبيل من الفنان المصري.