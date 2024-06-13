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اعتزال حسام تحسين بيك بسبب المرض يثير الجدل وهو يخرج عن صمته: أنا لست ممثلا بالأصل
اعتزال حسام تحسين بيك بسبب المرض يثير الجدل وهو يخرج عن صمته: أنا لست ممثلا بالأصل
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اعتزال حسام تحسين بيك بسبب المرض يثير الجدل وهو يخرج عن صمته: أنا لست ممثلا بالأصل

فن

2024-06-13 | 06:25
اعتزال حسام تحسين بيك بسبب المرض يثير الجدل وهو يخرج عن صمته: أنا لست ممثلا بالأصل
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Aljadeed
اعتزال حسام تحسين بيك بسبب المرض يثير الجدل وهو يخرج عن صمته: أنا لست ممثلا بالأصل

علق الفنان السوري حسام تحسين بك على الأخبار المتداولة عن اعتزاله الفن، والتي انتشرت بكثافة على المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

في هذا السياق، اكد حسام بيك ان الفنان لا يعتزل طالما هو على قيد الحياة، وفب حديث لـ "فوشيا" قال أنه قرر الاكتفاء بأداء الأدوار الصغيرة في المساحة والخفيفة حفاظًا على صحته، مشيرًا إلى أن أغلب الأعمال السورية تُصور في موسم الشتاء، وفي أماكن جبلية عالية وريفية، الأمر الذي يجعله معرضًا للإصابة بالأمراض، وهذا ما لم يعد مُضطرًا له، على حد تعبيره.

 من جهة اخرى، أكد تحسين بك أنه لم يكتفِ من الفن، لأن الممثل يبقى لديه الكثير من الأحلام والطموحات مهما قدم من أدوار، ومهما تقدم به السن، كما يرى أنه لا يمكن لأي فنان القول إن طموحاته انتهت أو تحققت بالكامل.

وتابع: "أنا لست ممثلاً بالأصل، فقد تلونت حياتي وطموحاتي ما بين الرقص، والموسيقى، والأغاني، والتمثيل، والكتابة، فعشتها متنوعًا ومتنقلاً بين مجالات الفن المختلفة، لذا أحلامي لا تنحصر فقط بالتمثيل".

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