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خطوبة حسام حبيب من ابنة لواء ووالده يرد
خطوبة حسام حبيب من ابنة لواء ووالده يرد
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خطوبة حسام حبيب من ابنة لواء ووالده يرد

فن

2024-06-13 | 08:26
خطوبة حسام حبيب من ابنة لواء ووالده يرد
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Aljadeed
خطوبة حسام حبيب من ابنة لواء ووالده يرد

تصدر اسم حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول خبر يفيد بقرار والد حسام حبيب بخطبة ابنة لواء صديق له الى ابنه، وذلك عقب اعلان شيرين عبد الوهاب خطوبتها من رجل اعمال من خارج الوسط الفني.



وجاء في مضمون الخبر: “طالما العروسة هتتجوز يبقى العريس هيتجوز، والمرة دي وحدة صغيرة بنت لواء زميل ليا، عشان تجيب لنا الولد، وده قريب جدا”.

وعلق حسين حبيب على الخبر المتداول كاشفاً حقيقتها في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، وقال: ” ربنا يسعدها زي ما أسعدتنا بفنها الراقي وربنا يجعلها آخر الأفراح”.

وأضاف حسين حبيب: “معنديش فكرة عن أي أمور تخص حسام وشيرين، وكل ما نشر على لساني بالمواقع الإخبارية لا أساس له من الصحة وهو تأليف وتلحين عشان كله عايز يركب التريند وخلاص”.

وتابع والد حسام حبيب: “معنديش أي معلومة عن الاتنين سواء حسام ولا شيرين، وحسام مبيكلمنيش من ساعة المشكلة الأخيرة بتاعتهم، وشيرين ما كلمتنيش من وقتها”.

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