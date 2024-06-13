هل غادرت كيت ميدلتون قصر كنسينغتون إلى أمريكا؟

وأكد القصر الملكي أن كيت ميدلتون ما زالت موجودة في بريطانيا، مشيرًا إلى أن الشائعات المتداولة غير صحيحة تمامًا وتهدف إلى التكهنات فقط. في سياق آخر، أعلنت أميرة ويلز عن ترقية ناتاشا آرتشر إلى منصب المساعدة التنفيذية لها، وفقًا لما نشرته مجلة "ليكتوراس" الإسبانية.

وكانت الشائعات قد بدأت بعد أن زعم أحد مؤثري تطبيق "تيك توك" رؤيته لكيت ميدلتون في عيادة في هيوستن، مما أثار ضجة واسعة بين الجمهور. وسارع قصر كنسينغتون للرد على هذه الادعاءات ونفيها.

تكرس كيت ميدلتون، البالغة من العمر 42 عامًا، جهودها للتعافي، حيث بدأت في العلاج الكيميائي الوقائي في مارس الماضي، ولن تعود إلى جدولها الملكي إلا بعد تعافيها تمامًا. وأوضحت المجلة الإسبانية أن ترقية ناتاشا آرتشر جاءت بناءً على قرار شخصي من كيت ميدلتون نفسها، مضيفةً أن ناتاشا لم تترك الأميرة طوال فترة مرضها، وأبدت قدرًا كبيرًا من "التكتم والولاء" في أصعب أوقات الأميرة. لذلك، تعد الترقية "مكافأة" على تفانيها الشخصي والمهني.