هشام عاشور يكشف عن أسباب طلاقه من نيللي كريم

وقال هشام عاشور في لقائه ضمن برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد 2″ إنه لا يزال يكنّ كل الاحترام والتقدير لطليقته الفنانة نيللي كريم، وأضاف: “أنا لا أشعر أنها طليقتي، وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير، وستظل حبيبتي وصديقتي، وهذا كلام مفروغ منه، وليس كل الذين يتطلّقون يختفي الحب بينهم، لكن حدث تقصير في بعض الأمور، وكان واضحاً أننا سنصل الى الانفصال”.

ونفى هشام عاشور أن يكون أبناء نيللي كريم هم السبب في الطلاق، مؤكداً: “كلام غير حقيقي، الولدان صديقاي والبنات أيضاً، شائعات كثيرة ولن أقول مصدرها صحافي؛ لأنه يتمسّك بالأمانة المهنية، لكن هؤلاء من الممكن أن يكونوا من المتطفّلين على الجنازات، ويصوّرون كل شيءويقولون أي كلام كي يحققوا مشاهدات”.