كندة حنا تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية





وردًا على السؤال المتعلق بحقيقة مشاركتها في عمل فني خلال الفترة المقبلة، والأسباب التي أدت إلى عدم وجودها على شاشة التلفزيون، أعربت كندة عن محبتها العميقة لجمهورها، الذي يوجه لها الدعم والمساندة، ويستفسر عن أحوالها بشكلٍ دائم، مؤكدةً عدم تعاقدها، حاليًا، على أي عمل فني جديد.

وفي الوقت ذاته، كشفت كندة خلال إجابتها عن الأسئلة الموجهة لها عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، عدم وجود أي نيّة لها في الابتعاد عن الساحة الفنية، أو تقليل عدد المشاركات في الأعمال الدرامية، مشيرةً إلى أنها تحرص على الحضور مع جمهورها بشكل دائم، ولكن بشكل يليق بتاريخها الفني الحافل.



وفي السياق ذاته، أوضحت النجمة السورية أنها لا تقبل بأي عملٍ فني لمجرد الظهور على الساحة، إذ إنها تجد صعوبةً في ذلك، وتُفضل أن تبقى في ذاكرة الناس بأعمالها الجيدة، حتى لو كانت مقلةً في الظهور.