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الكسندر علوم يبكي بسبب غيابه عن حفل رحمة رياض
الكسندر علوم يبكي بسبب غيابه عن حفل رحمة رياض
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الكسندر علوم يبكي بسبب غيابه عن حفل رحمة رياض

فن

2024-06-14 | 07:44
الكسندر علوم يبكي بسبب غيابه عن حفل رحمة رياض
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Aljadeed
الكسندر علوم يبكي بسبب غيابه عن حفل رحمة رياض

تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان الكسندر علوم محركات البحث والتريند بعد انتشر مقطع فيديو يوثق بكاء الكسندر علوم بسبب غيابه عن حضور حفل رحمة رياض لانشغاله بالاهتمام بابنتهما عالية.


وفي التفاصيل احيت الفنانة العراقية حفلا ضخما في العراق قدمت فيه باقة من اغانيها الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.
الا ان اللافت كانت غياب الكسندر علوم عن الحفل بسبب انشغاله بالاعتناء بابنتهما عالية.
الا ان هذا السبب لم يمنعه من متابعتها حيث عمد الى الاتصال فيديو كول وانتشر فيديو يوثق بكاءه خلال المحادثة.
 

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