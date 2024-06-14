الكسندر علوم يبكي بسبب غيابه عن حفل رحمة رياض



وفي التفاصيل احيت الفنانة العراقية حفلا ضخما في العراق قدمت فيه باقة من اغانيها الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.

الا ان اللافت كانت غياب الكسندر علوم عن الحفل بسبب انشغاله بالاعتناء بابنتهما عالية.

الا ان هذا السبب لم يمنعه من متابعتها حيث عمد الى الاتصال فيديو كول وانتشر فيديو يوثق بكاءه خلال المحادثة.

