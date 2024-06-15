كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة قبل أول ظهور علني منذ تشخيصها بالسرطان



وقالت الأميرة كيت في رسالة خطية، نُشرت امس الجمعة، قبل أول ظهور علني لها اليوم السبت، منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان، إنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد.







وأضافت أميرة ويلز أنها تأثرت بشدة بآلاف الرسائل الرقيقة التي وصلت لها من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس/آذار الماضي. وأكملت أن تلك الرسائل تركت أثرًا كبيرًا في نفسها وزوجها الأمير وليام وريث العرش البريطاني.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024