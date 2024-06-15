كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة قبل أول ظهور علني منذ تشخيصها بالسرطان
أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، أنها تحرز "تقدمًا جيدًا" في رحلة العلاج الكيميائي من السرطان، مثلما أعلنت أنها ستشارك في عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الرسمي، يوم غد السبت.
وقالت الأميرة كيت في رسالة خطية، نُشرت امس الجمعة، قبل أول ظهور علني لها اليوم السبت، منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان، إنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد.
وأضافت أميرة ويلز أنها تأثرت بشدة بآلاف الرسائل الرقيقة التي وصلت لها من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس/آذار الماضي. وأكملت أن تلك الرسائل تركت أثرًا كبيرًا في نفسها وزوجها الأمير وليام وريث العرش البريطاني.