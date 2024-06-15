الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة قبل أول ظهور علني منذ تشخيصها بالسرطان
كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة قبل أول ظهور علني منذ تشخيصها بالسرطان
A-
A+

كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة قبل أول ظهور علني منذ تشخيصها بالسرطان

فن

2024-06-15 | 06:21
كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة قبل أول ظهور علني منذ تشخيصها بالسرطان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة قبل أول ظهور علني منذ تشخيصها بالسرطان

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، أنها تحرز "تقدمًا جيدًا" في رحلة العلاج الكيميائي من السرطان، مثلما أعلنت أنها ستشارك في عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الرسمي، يوم غد السبت.


وقالت الأميرة كيت في رسالة خطية، نُشرت امس الجمعة، قبل أول ظهور علني لها اليوم السبت، منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان، إنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد.

 

وأضافت أميرة ويلز أنها تأثرت بشدة بآلاف الرسائل الرقيقة التي وصلت لها من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس/آذار الماضي. وأكملت أن تلك الرسائل تركت أثرًا كبيرًا في نفسها وزوجها الأمير وليام وريث العرش البريطاني.
 

اقرأ ايضا في فن

راغب علامة يقاضي عماد قانصو بتهمة القدح والذم
08:27

راغب علامة يقاضي عماد قانصو بتهمة القدح والذم

احدث متعهد الحفلات اللبناني عماد قانصو ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اطل ضيفا على قناة الجديد في حلقة من برنامج “فوق 18” الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، حيث تحدث عن حفلات النجوم الغاية منها تبيض الاموال، وعن فشل الحفلات لنجوم لبنانيين في المطاعم والفنادق، ما أدى إلى إعلان العديد من الفنادق ومتعهدي الحفلات لمقاطعته في إحياء حفلات نجومه. باعتبار ما قاله عماد قانصو يعتبر إهانة لمتعهدي لبنان جميعاً وغير لائق بحق السياحة الفنية في لبنان.

08:27

راغب علامة يقاضي عماد قانصو بتهمة القدح والذم

احدث متعهد الحفلات اللبناني عماد قانصو ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اطل ضيفا على قناة الجديد في حلقة من برنامج “فوق 18” الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، حيث تحدث عن حفلات النجوم الغاية منها تبيض الاموال، وعن فشل الحفلات لنجوم لبنانيين في المطاعم والفنادق، ما أدى إلى إعلان العديد من الفنادق ومتعهدي الحفلات لمقاطعته في إحياء حفلات نجومه. باعتبار ما قاله عماد قانصو يعتبر إهانة لمتعهدي لبنان جميعاً وغير لائق بحق السياحة الفنية في لبنان.

ستيفاني صليبا تفاجئ الجمهور في احدث ظهور لها
06:47

ستيفاني صليبا تفاجئ الجمهور في احدث ظهور لها

تصدر اسم الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا محركات البحث والتريند بعد ان اطلت على جمهورها ومحبيها بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي.

06:47

ستيفاني صليبا تفاجئ الجمهور في احدث ظهور لها

تصدر اسم الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا محركات البحث والتريند بعد ان اطلت على جمهورها ومحبيها بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرين عبد النور تحتفل بتخرج ابنها وتوجه رسالة مؤثرة
06:32

سيرين عبد النور تحتفل بتخرج ابنها وتوجه رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بحفل تخرج ابنها كريستيانو من مرحلة الحضانة والروضة.

06:32

سيرين عبد النور تحتفل بتخرج ابنها وتوجه رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بحفل تخرج ابنها كريستيانو من مرحلة الحضانة والروضة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024