سيرين عبد النور تحتفل بتخرج ابنها وتوجه رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بحفل تخرج ابنها كريستيانو من مرحلة الحضانة والروضة.



وعبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، نشرت سيرين صورة تجمعها بزوجها فريد رحمة وابنها كريستيانو بلباس التخرج من الحفل، وعلقت عليها:"Happy Graduation تخرج سعيد".





كذلك نشرت سيرين فيديوهات متفرقة من الحفل لابنها كريستيانو مع رفاقه وهم يغنون ويرقصون على مسرح المدرسة خلال الحفل الذي قدموه بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وعلقت على إحدى الصور:" كل سنة بنطر شوف عيونو وضحكتو بس يشوفنا وكل سنة بدوبلي قلبي". وتابعت قائلة:" وكتير زعلانة انو خلص سنة الجايي بطل فيه حفلات صار فيه درس". ووضعت رمز الوجه مع الدمعة بسبب تأثرها.