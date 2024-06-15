راغب علامة يقاضي عماد قانصو بتهمة القدح والذم

احدث متعهد الحفلات اللبناني عماد قانصو ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اطل ضيفا على قناة الجديد في حلقة من برنامج “فوق 18” الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، حيث تحدث عن حفلات النجوم الغاية منها تبيض الاموال، وعن فشل الحفلات لنجوم لبنانيين في المطاعم والفنادق، ما أدى إلى إعلان العديد من الفنادق ومتعهدي الحفلات لمقاطعته في إحياء حفلات نجومه. باعتبار ما قاله عماد قانصو يعتبر إهانة لمتعهدي لبنان جميعاً وغير لائق بحق السياحة الفنية في لبنان.

