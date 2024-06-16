براد بيت يتعرض لموقف صعب في عيد الأب

وفقًا لموقع "إن تاتش"، لا يخطط أولاد بيت وجولي، وهم مادوكس وباكس وزاهارا وشيلوه والتوأمان نوكس وفيفيان ، لقضاء يوم 21 يونيو/حزيران القادم مع والدهم.

وأشار مصدر إلى أن الأطفال يفضلون الاحتفال مع أنجلينا لأنهم يشعرون بأنها كانت المسؤول الأكبر عن تربيتهم. من جهة أخرى، أكد مصدر آخر أن القاضي منح براد بيت وأنجلينا حضانة مشتركة للأطفال.

وأضاف المصدر أن من الممارسات الموصى بها بشدة من قبل المعالجين النفسيين للأطفال، هو عدم إجبار الأطفال القصر على الشهادة شخصيًا في جلسات استماع الحضانة. وقد تم تضمين أصوات الأطفال وآرائهم في قضية الحضانة بناءً على مناقشات مطولة مع المقيّمين والمعالجين لخلق بيئة مريحة لهم للتعبير بحرية.