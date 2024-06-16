عاجل
في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية
في امتحانات؟ ما في امتحانات؟ ما هو واقع الامتحانات الرسمية مع الحرب | في النشرة المسائية
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
هل شهد الجنوب على هدنه عيد غير معلنة؟ تفاصيل الجبهة مع الزميل طوني منصور في النشرة المسائية
هل تعود القروض الى المصارف؟ قول للزمان أرجع يا زمان | في النشرة المسائية بعد قليل
هل تعود القروض الى المصارف؟ قول للزمان أرجع يا زمان | في النشرة المسائية بعد قليل
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
براد بيت يتعرض لموقف صعب في عيد الأب
براد بيت يتعرض لموقف صعب في عيد الأب
A-
A+

براد بيت يتعرض لموقف صعب في عيد الأب

فن

2024-06-16 | 04:54
براد بيت يتعرض لموقف صعب في عيد الأب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
براد بيت يتعرض لموقف صعب في عيد الأب

يحتفل الممثل الأمريكي براد بيت بعيد الأب وحيدًا هذا العام، بعدما قرر أبناؤه الستة قضاء هذه المناسبة مع والدتهم الممثلة أنجلينا جولي.

وفقًا لموقع "إن تاتش"، لا يخطط أولاد بيت وجولي، وهم مادوكس وباكس وزاهارا وشيلوه والتوأمان نوكس وفيفيان ، لقضاء يوم 21 يونيو/حزيران القادم مع والدهم.

وأشار مصدر إلى أن الأطفال يفضلون الاحتفال مع أنجلينا لأنهم يشعرون بأنها كانت المسؤول الأكبر عن تربيتهم. من جهة أخرى، أكد مصدر آخر أن القاضي منح براد بيت وأنجلينا حضانة مشتركة للأطفال.

وأضاف المصدر أن من الممارسات الموصى بها بشدة من قبل المعالجين النفسيين للأطفال، هو عدم إجبار الأطفال القصر على الشهادة شخصيًا في جلسات استماع الحضانة. وقد تم تضمين أصوات الأطفال وآرائهم في قضية الحضانة بناءً على مناقشات مطولة مع المقيّمين والمعالجين لخلق بيئة مريحة لهم للتعبير بحرية.

اقرأ ايضا في فن

فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل
10:58

فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل

تستمر تفاصيل زفاف الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون محاطة بالغموض، على الرغم من بعض التسريبات غير المؤكدة وتجنب الثنائي تأكيد أو نفي ما يتم تداوله في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

10:58

فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل

تستمر تفاصيل زفاف الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون محاطة بالغموض، على الرغم من بعض التسريبات غير المؤكدة وتجنب الثنائي تأكيد أو نفي ما يتم تداوله في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

نور ستارز تعلن خطوبتها .. اليكم هوية العريس
10:55

نور ستارز تعلن خطوبتها .. اليكم هوية العريس

أعلنت المؤثرة العراقية نور ستارز عن خطوبتها إلى الشاب كريم الشريف عبر فيديو رومانسي شاركته على حسابها في "إنستغرام".

10:55

نور ستارز تعلن خطوبتها .. اليكم هوية العريس

أعلنت المؤثرة العراقية نور ستارز عن خطوبتها إلى الشاب كريم الشريف عبر فيديو رومانسي شاركته على حسابها في "إنستغرام".

شاب يقبل يد رحمة رياض امام الجميع بغياب زوجها وردة فعلها تتصدر
Play
07:53
Play

شاب يقبل يد رحمة رياض امام الجميع بغياب زوجها وردة فعلها تتصدر

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة العراقية رحمة رياض، قام خلاله شاب غريب بتقبيل يدها امام الجمهور وردة فعلها اثارت جدلا بين الجمهور.

07:53

شاب يقبل يد رحمة رياض امام الجميع بغياب زوجها وردة فعلها تتصدر

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة العراقية رحمة رياض، قام خلاله شاب غريب بتقبيل يدها امام الجمهور وردة فعلها اثارت جدلا بين الجمهور.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024