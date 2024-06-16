نور ستارز تعلن خطوبتها .. اليكم هوية العريس

ظهرت نور في الفيديو وهي تسير نحو كريم مرتدية فستانًا أسودًا والسعادة تملأ وجهها، بينما كان كريم يرتدي الثوب والعباءة. في الخلفية، ظهر برج خليفة وعبارة "هل تتزوجينني؟"، وكان المكان مزينًا بالشموع والبالونات البيضاء.

على أنغام أغنية "بيرفكت" للمغني الإنجليزي إيد شيران، قدم كريم خاتمًا من الألماس لنور التي ردت بـ"نعم" وارتدت الخاتم في إصبع يدها اليسرى. اختتم الفيديو بقبلة من كريم على جبين