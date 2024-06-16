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فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل
فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل
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فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل

فن

2024-06-16 | 10:58
فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل
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Aljadeed
فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل

تستمر تفاصيل زفاف الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون محاطة بالغموض، على الرغم من بعض التسريبات غير المؤكدة وتجنب الثنائي تأكيد أو نفي ما يتم تداوله في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، أفاد موقع "بلينكس" وصفحات فنية بتفاصيل جديدة غير مؤكدة عن الزفاف المزعوم، حيث قيل إن دانييلا رحمة اختارت فستان زفافها من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، إلا أن الفستان لم يكتمل بعد.

ورغم أن البعض قد روج لتاريخ 7 يوليو كموعد للزفاف، أكد موقع "بلينكس" أن الحفل سيقام في أول خمسة أيام من الشهر المقبل، مع بعض المعلومات الإضافية مثل منع التصوير ومنع اصطحاب المرافقين للمدعوين.

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