فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل

في هذا السياق، أفاد موقع "بلينكس" وصفحات فنية بتفاصيل جديدة غير مؤكدة عن الزفاف المزعوم، حيث قيل إن دانييلا رحمة اختارت فستان زفافها من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، إلا أن الفستان لم يكتمل بعد.

ورغم أن البعض قد روج لتاريخ 7 يوليو كموعد للزفاف، أكد موقع "بلينكس" أن الحفل سيقام في أول خمسة أيام من الشهر المقبل، مع بعض المعلومات الإضافية مثل منع التصوير ومنع اصطحاب المرافقين للمدعوين.