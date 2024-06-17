الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
روان بن حسين تهاجم نور ستارز بعد إعلان خطوبتها: ترويج رخيص
روان بن حسين تهاجم نور ستارز بعد إعلان خطوبتها: ترويج رخيص
A-
A+

روان بن حسين تهاجم نور ستارز بعد إعلان خطوبتها: ترويج رخيص

فن

2024-06-17 | 03:58
روان بن حسين تهاجم نور ستارز بعد إعلان خطوبتها: ترويج رخيص
العودة الى الأعلى
Aljadeed
روان بن حسين تهاجم نور ستارز بعد إعلان خطوبتها: ترويج رخيص

انتقدت الفنانة الكويتية روان بن حسين اليوتيوبر العراقية نور ستارز، وذلك عقب إعلان الأخيرة خطوبتها من شابٍ يُدعى كريم الشريف، متهمةً إياها باستغلال الجمهور، ولا سيما أصدقاؤها المشاهير من أجل الترويج لخطوبتها.

وفي التفاصيل، شاركت روانبن حسين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام تدوينةً كتبت فيها: أعرف أن "Clickbait" (نص رابط مصغر مصمم لجذب الانتباه وإغراء المستخدمين بالمتابعة، وعادةً ما يكون خادعًا، أو مثيرًا)، ولكن لا يمكن استغلال متابعيك بما في ذلك أصدقاؤك المشاهير، للاعتقاد بأنكِ تعرضتِ للاختراق، واصفةً ما حدث بـ "الترويج الرخيص".

وأضافت الفنانة الكويتية في تدوينةٍ أخرى شاركتها عبر "الستوري"، أنها لا تستطيع أبدًا التعامل مع "اليوتيوبر المزعجين".

 

اقرأ ايضا في فن

عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى الليلة
04:10

عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى الليلة

ينبش ساحر الدراما العربية عابد فهد دفاتر الماضي في إطلالة هي الأغنى والأكثر إثارة، ​ويبوح بسرّ أو بنيّة إعتزال .. في البال .

04:10

عابد فهد ضيف تيما زلزلي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى الليلة

ينبش ساحر الدراما العربية عابد فهد دفاتر الماضي في إطلالة هي الأغنى والأكثر إثارة، ​ويبوح بسرّ أو بنيّة إعتزال .. في البال .

فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل
10:58

فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل

تستمر تفاصيل زفاف الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون محاطة بالغموض، على الرغم من بعض التسريبات غير المؤكدة وتجنب الثنائي تأكيد أو نفي ما يتم تداوله في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

10:58

فستان زفاف دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يثير الجدل

تستمر تفاصيل زفاف الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون محاطة بالغموض، على الرغم من بعض التسريبات غير المؤكدة وتجنب الثنائي تأكيد أو نفي ما يتم تداوله في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

نور ستارز تعلن خطوبتها .. اليكم هوية العريس
10:55

نور ستارز تعلن خطوبتها .. اليكم هوية العريس

أعلنت المؤثرة العراقية نور ستارز عن خطوبتها إلى الشاب كريم الشريف عبر فيديو رومانسي شاركته على حسابها في "إنستغرام".

10:55

نور ستارز تعلن خطوبتها .. اليكم هوية العريس

أعلنت المؤثرة العراقية نور ستارز عن خطوبتها إلى الشاب كريم الشريف عبر فيديو رومانسي شاركته على حسابها في "إنستغرام".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024