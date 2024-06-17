روان بن حسين تهاجم نور ستارز بعد إعلان خطوبتها: ترويج رخيص

وفي التفاصيل، شاركت روانبن حسين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام تدوينةً كتبت فيها: أعرف أن "Clickbait" (نص رابط مصغر مصمم لجذب الانتباه وإغراء المستخدمين بالمتابعة، وعادةً ما يكون خادعًا، أو مثيرًا)، ولكن لا يمكن استغلال متابعيك بما في ذلك أصدقاؤك المشاهير، للاعتقاد بأنكِ تعرضتِ للاختراق، واصفةً ما حدث بـ "الترويج الرخيص".

وأضافت الفنانة الكويتية في تدوينةٍ أخرى شاركتها عبر "الستوري"، أنها لا تستطيع أبدًا التعامل مع "اليوتيوبر المزعجين".